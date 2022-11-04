Düzce Üniversitesi, uygulamasını sürdürdüğü “Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?” etkinliği ile öğrencilerin bilinçli tüketici olmalarını ve yediği yemeğin üretim alanını kontrol etmelerini sağlıyor.

Düzce Üniversitesi, uygulamasını sürdürdüğü “Açık Mutfak: Yemeğim Nasıl Pişiyor?” etkinliği ile öğrencilerin bilinçli tüketici olmalarını ve yediği yemeğin üretim alanını kontrol etmelerini sağlıyor.

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 15.si düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Konuralp Yerleşkesi Karavana Mutfağı’nı gezerek incelemelerde bulundu ve merak ettikleri konuları yetkililere sorma şansı yakaladı.

Beslenme Hizmetleri Birimi’nde görev yapan gıda mühendisleri eşliğinde yemekhane depoları, bulaşıkhane ve diğer alanları ziyaret eden öğrenciler, yemeklerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hazırlanma sürecine bizzat şahitlik ediyor. Etkinlikte öğrencilere sürpriz ikramlarda da bulunuluyor.