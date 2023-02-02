DÜZCE(İHA) – Düzce’de yağan kar sonrasında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yağan kar sonrasında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaban hayvanları için yem bıraktı. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için, Dipsizgöl Köyü Çamlıpınar Gölü mevkiinde yemleme çalışması yapıldı. Yaban hayvanlarına havuç, lahana gibi yiyecekler doğal ortama bırakıldı.