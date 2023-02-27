Afyonkarahisar’da çiftçilere yönelik başlatılan yem bitkileri desteklemeleri eğitim çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar’da çiftçilere yönelik başlatılan yem bitkileri desteklemeleri eğitim çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde gerçekleştirilen yem bitkileri desteklemeleri konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitim çalışmasında çiftçilere verilen destek miktarları ile hangi ürünlere ne kadar destek verildiği konusunda detaylı açıklamalar yapıldı. Bilgilendirmelerde ayrıca henüz yeşilken biçilen yulaf ve yonca gibi bitkilerin besicilikteki öneminden bahsedilerek, bunun tarım ve hayvancılığın devam etmesinden olmazsa olmazlardan birisi olduğu üzerinde duruldu.