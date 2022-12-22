Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, yelkenli teknedeki 75 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki S.B. ve İ.A. isimli göçmen kaçakçısı şüphelileri gözaltına alındı. 2 şüpheli Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Karaya çıkarılan 75 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Muğla’nın yöresel ürünleri ‘Muğla’ markası ile satılacak

Muğla’nın yöresel ürünleri ‘Muğla’ markası ile satılacak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.