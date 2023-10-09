Bodrum’da 3-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1. Ayak 420 Sınıfı yarışlarında Göztepeli sporcular Firdevs Yeğin ve Kuzey Kumlalı, Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1.Ayak 420 Sınıfı yarışları 3-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşti. Göztepeli sporcular olan Firdevs Yeğin ve Kuzey Kumlalı, Türkiye şampiyonu oldu ve Aralık 2023’te Brezilya’da yapılacak World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası ve Ocak 2024’te yine Brezilya’da yapılacak 420 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.