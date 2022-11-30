27 Kasım’da Ayvalık’ta başlayan ILCA 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım Seçmeleri, hız kesmeden devam ediyor.

27 Kasım’da Ayvalık’ta başlayan ILCA 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım Seçmeleri, hız kesmeden devam ediyor.

Yarışlara ev sahipliği yapan Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Duru Alpkökin topladığı puanlar sonucu Altın Lig’de yarışmaya hak kazandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in büyük uğraşlar sonucu kente kazandırdığı, Ayvalık Belediyesi destekleriyle Ayvalık Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 51 kulüpten 188 sporcu, milli takıma girebilmek için ter döküyor.

Yarışlarda tüm sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada; "Yarışlarımız üç gündür devam ediyor, rüzgar konusunda dengesiz bir hafta yaşıyoruz. Öğleden sonra artan rüzgarlarla her gün yarışların startları veriliyor. Bu sayede Ayvalık denizinde müthiş bir yelken şöleni yaşıyoruz. Kentimizdeki tesislerde de turizm anlamında yansımaları güzel, işletmelerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Kentimize farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Kentimizin, denizimizin, sahillerimizin, rüzgârımızın güzelliği, denizlerimizin temizliği bu organizasyonlarla daha çok belli oluyor 2 Aralıkta’ta etkinliği tamamlayacağız. Bütün sporcularımıza başarılar diliyoruz." Dedi.