Nilüfer Belediyesi’nin, Sait Faik’in okuduğu okul olan Bursa Erkek Lisesi’nde düzenlediği etkinlikte, usta yazarın edebiyatı konuşuldu. Sait Faik’in okul yıllarında Bursa’da yazdığı “İpekli Mendil” öyküsünü gençlere okuyan yazar Yekta Kopan, ardından keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Sait Faik’in okuduğu okul olan Bursa Erkek Lisesi’nde düzenlediği etkinlikte, usta yazarın edebiyatı konuşuldu. Sait Faik’in okul yıllarında Bursa’da yazdığı “İpekli Mendil” öyküsünü gençlere okuyan yazar Yekta Kopan, ardından keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

2022 yılını Sait Faik Abasıyanık’a adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, usta yazarın edebiyatını, eserlerini ve yazın hayatını, düzenlediği etkinliklerle 7’den 77’ye her yaştan insanın yakından tanımasını sağlıyor. Nilüfer Belediyesi, Yılın Yazarı Sait Faik Abasıyanık etkinlikleri çerçevesinde bu kez, çok anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Sait Faik’in, eğitim aldığı okul olan Bursa Erkek Lisesi’nde düzenlenen buluşmada usta yazarın, lise yıllarında yazdığı “İpekli Mendil” adlı öyküsü okundu. Yazar Yekta Kopan’ın konuk olduğu söyleşiyi Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dilber Dereli, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, öğrenciler ve öğretmenler, büyük bir ilgiyle dinledi.

Konuşmasında, Sait Faik’in Türk edebiyatına ve insana kattığı değerlerin önemine vurgu yapan Yekta Kopan, usta yazarın Türk edebiyatındaki durum öyküsünün ilk temsilcisi olduğunu hatırlattı.

Sait Faik’in bir başlangıç ya da son değil, o anı aradığını belirten Kopan, “Çünkü hayattaki her anda, değerli bir nokta var. Sait Faik bu anın içindeki değeri, duyguyu çok iyi biliyor. İnsanı seviyor, bu yüzden de insanı anlatmak istiyor. Sait Faik, iyiliklerin ve kötülüklerin arasından kimi zaman bulan ya da bulamayan, kimi zaman sadece arayan, kimi zaman bocalayan ya da hata yapan insanı yazıyor. İnsanın en karanlık yönlerini anlattığı ikinci dönem öykülerinde bile, kaybolmayan tek şey var. O da umut” diye konuştu.

Sait Faik’in Semaver isimli kitabından, Bursa Erkek Lisesi’nde yazdığı “İpekli Mendil” isimli öyküyü okuyan Yekta Kopan, İpekli Mendil öyküsünün kendi yaşamında da çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Kopan, bu değeri de şu sözlerle dile getirdi: “Bu öyküyü okuduğumda henüz 12-13 yaşındaydım. Öyküdeki, ‘Ölmek üzereydi. Sımsıkı kapalı yumruğunu kapıcı açtı. Bu avcun içinden bir ipekli mendil su gibi fışkırdı’ dizelerini okuduğumda, o anı adeta yaşadım. Benim, hayatım boyunca yazar olacağım dediğim an, işte o andır.”

Söyleşide öğrencilere sık sık ‘Okuyun’ tavsiyesinde bulunan Yekta Kopan, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yekta Kopan, heyecanını da şu sözlerle ifade etti: “Dünyanın en önemli öykü yazarlarından biri oturmuş, burada öykü yazmış. Bugün burada olmak ve bu öyküyü okumak beni çok heyecanlandırdı. Nilüfer Belediyesi’ne böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum.”

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Dilber Dereli, Yekta Kopan’a ve Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe’ye teşekkür etti.

Yekta Kopan, buluşmanın sonunda kitaplarını katılımcılar için imzaladı.