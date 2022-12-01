Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, YEKDEM çerçevesindeki yenilenebilir enerji santrallerinin ulusal elektrik tarifesinin maliyetini azaltması dolayısıyla tüketicinin elektrik faturasına olumlu yansıdığını söyledi.

Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, YEKDEM çerçevesindeki yenilenebilir enerji santrallerinin ulusal elektrik tarifesinin maliyetini azaltması dolayısıyla tüketicinin elektrik faturasına olumlu yansıdığını söyledi.

Eksim Holding’in yüzde 100 yenilenebilir enerji üretim şirketi Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM), çerçevesinde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji santrallerinin piyasa fiyatlarının altında satış yapması nedeniyle tüketicinin elektrik faturasını azalttığını ifade etti.

Eksim Enerji’nin 2022 yılı içerisinde Türkiye genelinde üretim yapan toplam 8 adet rüzgar enerjisi santralinden (RES) 7’sinin YEKDEM’den yararlandığına dikkat çeken Sabahattin Er, “Bu 7 adet rüzgar santralimiz ile 2022 yılının ilk 10 ayında YEKDEM üzerinden 1 milyar kWh elektrik satışı yapılmıştır. YEKDEM fiyatları Ovacık RES ve Geyve RES projelerimizde 94 $/MWh, diğer santrallerimizde 73 $/MWh’dir. Oysa serbest piyasada elektrik fiyatları bu 10 aylık dönemde ortalama 138,46 $/MWh olarak gerçekleşti” dedi.

Elektrik maliyetlerini azaltıcı yönde katkı yapıyor

Eksim Enerji Genel Müdürü Er’in verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde YEKDEM portföyünde yer alan santrallerin ortalama satış fiyatları aylık olarak değişmekle beraber 90 -100 $ /MWh aralığında seyrediyor. YEKDEM santral portföyünün satış fiyatı, serbest piyasada elektrik fiyatları ortalamasının altında olduğu için ulusal tarifedeki elektrik maliyetlerini azaltıcı yönde katkı sağlıyor. Dolayısıyla son tüketicinin elektrik kullanım maliyetini olumlu etkiliyor.

Sabahattin Er, YEKDEM çerçevesindeki santrallerin büyük bölümünün yakıt gibi hammadde maliyetleri bulunmadığı için fiyattan bağımsız bütün üretimini satmaya çalıştığını bu sayede de serbest piyasa fiyatlarının düşüşüne katkı sağladığını kaydetti.

YEKDEM çerçevesinde bin 34 santral faaliyet gösteriyor

Türkiye genelinde YEKDEM çerçevesinde üretim yapan 1.034 yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. Bunların 424 adedi Hidroelektrik Enerji Santrali (HES), 293 adedi Biyokütle Enerji Santrali (BES), 36 adedi Güneş Enerjisi Santrali (GES), 57 adedi Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve 224 adedi Rüzgar Enerjisi Santrali’nden (RES) oluşuyor.

2021 yılında toplam elektrik üretiminin yüzde 35’i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanırken, 2022 yılının ilk 10 ayında yenilenebilir kaynakların payı yüzde 43.2’e yükseldi.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren YEKDEM çerçevesinde devreye alınan yeni santraller için uygulanacak destek yapısında değişiklik yapılmıştı. Bu çerçevesine giren yenilenebilir enerji santralleri döviz yerine TL cinsinden destekleniyor. Satış fiyatları, dönemsel olarak eskale edilmekle beraber, hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için 54 kuruş alım garantisi veriliyor.