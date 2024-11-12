Aydın’ın Efeler ilçesinde yeğeni Mesut Alkış’ı bıçaklayarak öldüren Cengiz Bayram, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Umurlu Mahallesi’nde 28 Ocak 2024 günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Alkış (39) ile dayısı Cengiz Bayram (67) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Bayram yeğeni Mesut Alkış’ı bıçaklayarak yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkış’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli dayı ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık Cengiz Bayram yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti kararını açıkladığı duruşmada, Sanık Bayram 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açıklanan karar sonrası olayda hayatını kaybeden Alkış’ın ailesi ise sevinç gözyaşı dökerken, "Çocuğumuzun kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı.