Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un tedavi olduğu Muğla’daki özel bir hastaneden Antalya’ya sevkinin ardından basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur’un sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur’un, Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşadığı evde aniden fenalaşan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla’nın Menteşe ilçesinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yatan Tayfur, ailesi tarafından ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya’ya sevk edildi. Muğla’da bulunan özel hastanenin başhekimi, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Ancak aile üyeleri ve uzman doktorların tavsiyesi doğrultusunda, Ferdi Tayfur dün akşam ambulans uçakla Antalya’ya getirildi.

Antalya’da özel bir hastanede tedavisi devam eden Ferdi Tayfur’un yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Tayfur’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gözalıcı, “Sayın Ferdi Tayfur’un, Antalya Medikal Park Hastanesinde normal odada yatışı sağlanmaktadır. Şuuru açık olup önümüzdeki saatlerde ameliyata alınması planlanıyor, tüm sevenlerine duyurulur” açıklamasında bulundu.