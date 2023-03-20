Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) idarecileri ve öğretmenleri, Yunuspark’ta düzenlenen istişare toplantısında buluştu.

Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) idarecileri ve öğretmenleri, Yunuspark’ta organize edilen moral yemeğinde bir araya gelerek çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Toplantıya Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkan Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram, Kulüp YEGEM Sorumlu Levent Holinar, Kulüp Spor Salonları Sorumlusu Özlem Narinç ve YEGEM idarecileri ve öğretmenleri katıldı. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan YEGEM’in alanında uzman öğretmen kadrosuyla gençlere kaliteli eğitim verdiğini söyledi. YEGEM’in planlı, sistemli ve güncel eğitim modelini benimseyerek çok sayıda bilgi ve beceriye sahip donanımlı gençler yetiştirdiğinin altını çizen Alkan, özverili ve başarılı çalışmalardan ötürü idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. Alkan, "Gençlerimiz, ülkemizin ve milletimizin gelecekteki en büyük güvencesidir. Onları sporun yanı sıra YEGEM’le de buluşturup, topluma örnek insanlar olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Gençlerimizin yetişmesinde emekleri olan idareci ve öğretmenlerimiz toplumumuz için çok kıymetli. 2023 eğitim ve öğretim yılında yoğun bir çalışma sürecinden geçiyorlar. Bu yorucu süreçte onlara moral olsun diye böyle bir organizasyonu düzenledik. Çocuklarımızın hayatına dokunan değerli öğretmenlerimize emekleri için yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Gençlerimize büyük önem vererek bizlere öncülük eden Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye desteklerinden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Alkan açıklamasının devamında tüm gençleri 25 Mart Cumartesi günü yapılacak YEGEM Bursluluk Sınavı’na davet ederken, sınav için 0236 237 10 14 - 444 62 09 iletişim numaralarından detaylı bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.