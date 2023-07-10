Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) tarafından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen yaz çalışma programı, uzman öğretmenler eşliğinde devam ediyor.

Öğrencilere iyi bir lise ve üniversitesi eğitimi vermek amacıyla kurulan YEGEM, 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarını da sürdürüyor. YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için öğretmenler eşliğinde yaz çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı LGS tercihlerinde YEGEM’de eğitim alan öğrencilere rehberlik hizmeti de veriliyor. Veliler, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları için Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında bulunan YEGEM’e başvuruda bulunabilecek. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veliler, 0236 237 10 14’ün arayabilecek ya da manisayegem’i takip edebilecek.