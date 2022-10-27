Yunusemre Belediyesi bünyesindeki Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde yeni dönem kayıtları tüm hızıyla devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesindeki Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde yeni dönem kayıtları tüm hızıyla devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesindeki Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi’nde (YEGEM) 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı kayıtları yoğun ilgiyle devam ediyor. Uzman öğretmen kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırlayan YEGEM’de bu yıl da hedef başarıları artırarak sürdürmek. YEGEM’de 8. sınıf öğrencileri LGS’ye, 12. sınıf ve mezun öğrenci grupları ise YKS’ye (TYT-AYT) hazırlanıyor. Ayrıca öğrencilere soru çözümlemelerinin yanı sıra sınırsız etüt hizmeti de sunuluyor. Konuya ilişkin bilgi veren Yunusemre Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) Müdürü Ayşe Berrin Bayram, öğrencileri belirlenen hedefler doğrultusunda donanımlı ve hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Ayşe Berrin Bayram, “Öğrencilerimizi lise ve üniversiteye hazırlamanın yanında onlara eğitim koçluğu yaparak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Bire bir öğrenci takibi yapıyoruz. Öğrencimiz kursu bitirse bile taramalarla, internet üzerinden ödevlendirmelerle konularını pekiştirebiliyor. Her sınav analizini muhakkak yaparak öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre eksik kaldığı konuları gideriyoruz. Ayrıca online bilgilendirme ile velilerimizi bilgilendiriyor, öğrencilerimizi son müfredata uygun yeni nesil kaynaklardan faydalandırıyoruz" dedi. Yeni eğitim öğretim yılında beklenti ve hedeflerinin yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Bayram, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destek ve himayelerinde Türkiye dereceleri elde ederek birçok lise ve üniversiteye öğrenci gönderdik. Bu seneden de beklenti ve hedeflerimiz yüksek. Öğrenci sayımızı günden güne artırırken başarılarımıza başarı katmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi kayıtlara bekliyoruz" ifadelerini kullandı. YEGEM’e kayıtlar için 0236 237 10 14 nolu hattan detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.