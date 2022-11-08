Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personellerince, haneler ziyaret edilerek vatandaşların talepleri not edildi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü personellerince, haneler ziyaret edilerek vatandaşların talepleri not edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde “Ulusal Hane” ziyaretleri programı, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sürüyor. Bu çerçevede Yedisu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı merkez mahalle ve köylerdeki haneler ziyaret edilerek, talepler dinleniyor. Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Vakıf müdürümüz, sosyal yardım ve inceleme görevlisi personelimiz ile ‘Ulusal Hane’ ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın hal ve hatırlarını sormak, dertlerini dinlemek varsa ihtiyaçlarını tespit etmek ve devletimizin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermeyi hedeflemekteyiz” denildi.