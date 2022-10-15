Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya teşriflerinin 1451. yıl dönümü münasebetiyle Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya teşriflerinin 1451. yıl dönümü münasebetiyle Bingöl’ün Yedisu ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Yedisu YBO tarafından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliklerine İlçe Kaymakamı Furkan Başar, kurum amirleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Muhammed Koçyiğit, Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde işlenecek olan ’Hazreti Peygamber, Tevhit ve Vahdet’ konularına değinerek, Hz. Muhammed’in (sav) güzel ahlakı ve örnek kişiliğinden bahsetti.

Ardından YBO öğrencilerinin hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi, ilahi, Naat-ı Şerif, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisi ile program son buldu.