Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında ’Kışa hazırlık ve karla mücadele’ toplantısı yapıldı.

Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında ’Kışa hazırlık ve karla mücadele’ toplantısı yapıldı.

Yedisu ilçesinde İlçe Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında ’Kışa hazırlık ve karla mücadele’ toplantısı yapıldı. Toplantıda kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, bölgede ihtiyaç duyulan hizmetler ve eksiklikler masaya yatırıldı.

Kar yağışlarının başlaması ile birlikte yolların kapanmasını, buzlanmasını, önlemek ve trafik akışını tehlikeye sokacak olayların yaşanmaması için tedbirlerin önceden alınması gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Başar, "Karla mücadele çerçevesinde, ilgili kurum yetkililerinin ve görevlilerin mesai mefhumu gözetmemesi gerekir. Yoğun kış döneminde, trafiğin güvenli bir şekilde sağlanmasına büyük önem vermeliyiz. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla yapılan hazırlıkları yeniden gözden geçirmek ve koordinasyonu gerektiren hususlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik" diye konuştu.

Toplantı birim müdürlerinin görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.