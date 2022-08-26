Kaymakam Başar’ı Yedisu ilçesinde görev yapan kurum müdürleri ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Tanoğlu: “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir”

Tanoğlu: “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla verdiği bir istiklal mücadelesinin göstergesidir”

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Giresun’un Piraziz ilçesinde görevli Kaymakam Furkan Başar, Yedisu ilçesine atandı. Bugün göreve başlayan Kaymakam Başar, personel ile tanıştı.

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