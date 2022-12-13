Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğle yemeğini öğrencilerle birlikte okulda yedi.

Bingöl’ün Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğle yemeğini öğrencilerle birlikte okulda yedi.

Bulduğu her fırsatta köyleri ve okulları ziyaret eden Yedisu İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç ile birlikte okul pansiyonunda öğrencilerle öğle yemeğini yiyen Kaymakam Başar gençlerle sohbet edip taleplerini dinledi. Kaymakam Başar, ’’Bugün öğrencilerle olmaktan mutluyuz. Amacımız öğrencilerimizin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yemek yemeleri ve iyi bir eğitim görmeleridir. Öğrencilerimizin çıkan yemeklerden memnun olmaları bizleri sevindirdi. Zaman zaman yine birlikte olup denetimler yapacağız. Öğrencilerimizin sağlığı ve memnuniyeti bizim için çok önemlidir’’ dedi.

Yemeğin ardından pansiyonda incelemelerde bulunan Kaymakam Başar, pansiyonla ilgili eksiklik ve sorunları dinledikten sonra Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti. Yedisu YBO’da çeşitli incelemelerde bulunan Kaymakam Başar, okulun mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.