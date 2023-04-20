Bingöl’ün Yedisu ilçesi Kaymakamı Furkan Başar, iftar programında ilçede görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar ile Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, iftar yemeğinde güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Kaymakam Furkan Başar, “Güvenliğimiz için gece gündüz büyük özveri ile görevlerini ifa eden Güvenlik Korucularımız ile iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

Korucuların taleplerini de dinleyen Başar, çalışmalarında kolaylıklar diledi.