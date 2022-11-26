Pendik’te esnaf lokantasına gelen 2 kişi, sipariş verdikleri yemekleri ve tatlıları yedi, ardından çaylarını içti. Şahıslardan biri lokantadan erken ayrılırken, diğeri ise dışarı çıkıp telefonla konuşuyormuş gibi yaparak ücreti ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te esnaf lokantasına gelen 2 kişi, sipariş verdikleri yemekleri ve tatlıları yedi, ardından çaylarını içti. Şahıslardan biri lokantadan erken ayrılırken, diğeri ise dışarı çıkıp telefonla konuşuyormuş gibi yaparak ücreti ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’in Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan bir esnaf lokantasında geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi kokoreç satışı yapılan esnaf lokantasına gelerek yemek siparişi verdi. Üstüne de tatlılarını yiyip çaylarını içti. İş hesap ödemeye gelince gençlerden biri erken kalktı, diğeri ise dakikalar sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp dışarı çıkarak gezindi ve arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 gencin yemeklerini iştahla yediği, gençlerden birinin telefon ile konuşma bahanesiyle dışarı çıkarak arkasına bakmadan kaçtığı görülüyor.

“2 kişiydiler birisi önden ayrıldı, diğeri telefonla görüşürken koşarak kaçtı”

İşletme sahibi Yalçın A., “Arkadaşlar o akşam geldiler. 2 kişi burada oturdular. Yemek yediler, tatlı söylediler. Yiyeceklerini, içeceklerini söylediler. Afiyetle yediler, içtiler. Yarım saat 45 dakika kadar burada oturdular. Tatlılarını da yediler. 2 kişiydiler zaten. Birisi önden ayrıldı. Diğeri daha sonra çay söyledi. Dışarıda sigara içip telefonla görüşürken bir boşluk buldu ve koşarak kaçtı. Aslında hesap önemli değil. Bizim burada 300 lira civarı bir hesabımız var ama biz hesabın peşine düşmüyoruz. Burada emeklerimiz çalınıyor. Böyle şeyler yaşıyoruz. Başkaları da yaşamasın. Bu arkadaşlar taksiciye de aynı şekilde aynı muhabbeti yapmışlar. Buradan kaçtıktan sonra taksiye binmişler. Ona da aynı şeyi yapmışlar. Böyle şeylerin olmamasını istiyoruz. Yetkililerden önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.