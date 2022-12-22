Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi 23-26 Şubat 2023 tarihleri arasında Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak. Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi 23-26 Şubat 2023 tarihleri arasında Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak. Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı ev sahipliğiyle adından söz ettiriyor. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Kitap ve Kültür Fuarı gibi dev organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun koordinesinde 23 - 26 Şubat 2023 tarihleri arasında Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek turnuvada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen onlarca takım kıyasıya mücadele edecek.

Gerçekleştirilen uluslararası organizasyonların şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gastronomimizin, turizm alanlarımızın, tarihimizin ve değerlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli olan uluslararası etkinliklere çok önem veriyoruz. Bu noktada uluslararası organizasyonların sayısını daha da artırmaya gayret ediyoruz. Bu yıl Şubat ayında ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Turu’na ev sahipliği yapmıştık. İnşallah 2023 yılının Şubat ayında Yedikuyular Kayak Merkezi’nde Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların sayısını daha da artıracağız. Hayırlı olsun” dedi.