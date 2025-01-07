Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en gözde kış turizm destinasyonlarının başında gelen Yedikuyular Kayak Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Bölgenin en gözde kış turizm merkezlerinden Yedikuyular, hafta sonu 15 bin kişiyi ağırladı. Tesis, doğanın ve kış sporlarının tadını çıkarmak isteyen misafirlerine unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Şehir merkezine yalnızca 13 kilometre mesafede bulunan ve 2 bin 300 metre rakımda yer alan tesis, hem Kahramanmaraşlıların hem de çevre illerden gelen vatandaşların buluşma noktası oldu. Hafta sonu boyunca toplam 15 bin kişiyi ağırlayan tesis, doğanın ve kış sporlarının tadını çıkarmak isteyen misafirlerine unutulmaz bir deneyim sundu. Özellikle kar tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Yedikuyular, farklı zorluk seviyelerindeki 5 kilometrelik pistleriyle her yaş ve yetenek seviyesinden ziyaretçiye hitap etti.

Yedikuyular Kayak Merkezi, ziyaretçilerine sadece kayak ve snowboard değil, aynı zamanda kızak ve ATV safari gibi alternatif aktivitelerle de eğlenceli bir hafta sonu geçirme imkânı sundu. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna uygun etkinlikler, ailelerin de keyifle vakit geçirmesine imkan tanıdı.

Ziyaretçiler, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı. Karla kaplı manzaranın tadını çıkaran misafirler, bu eşsiz ortamda temiz hava ve eğlence dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu boyunca Yedikuyular Kayak Merkezi’ne erişimi kolaylaştırmak adına düzenlediği otobüs seferleriyle dikkat çekti. Ziyaretçiler, bu hizmetten yararlanarak kolay ve konforlu bir şekilde kayak merkezine ulaşma imkânı buldu.