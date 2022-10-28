Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı’nda düzenlenen “Büyük İdeathon Fikir Maratonu” başladı. Yarışmada 18-25 yaş aralığındaki gençler, Fatih ilçesi ve Türkiye ile ilgili ürettikleri fikir ve projeleri yarıştıracak. 2 gün sonunda projesi dereceye giren gençlere ödülleri verilecek.

Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı’nda düzenlenen “Büyük İdeathon Fikir Maratonu” başladı. Yarışmada 18-25 yaş aralığındaki gençler, Fatih ilçesi ve Türkiye ile ilgili ürettikleri fikir ve projeleri yarıştıracak. 2 gün sonunda projesi dereceye giren gençlere ödülleri verilecek.

Fatih Belediyesi tarafından bu sene 4’üncüsünü düzenlenen “Türkiye’nin Büyük İdeathon Fikir Maratonu” Yedikule Hisarı’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Aralıksız 36 saat sürecek olan fikir geliştirme ve proje kampı niteliği taşıyan bu heyecan dolu maratona 85 takımdan 250 genç katıldı. Açılış törenine katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlere başarılar diledi.

Yarışmaya katılan gençlerin çevre, iklim, sosyal inovasyon, sokak hayvanları, afet, ulaşım gibi bir çok konuda ürettikleri fikirler jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren fikir ve projeler Fatih Belediyesi tarafından uygulamaya alınacak. 28-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara sırasıyla 25 bin TL, 20 bin TL ve 15 bin TL ödül verilecek.

“Hem de ülkemiz için güzel sonuçlar doğuracak bir etkinlik olur”

Yarışmanın açılış töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, heyecan verici etkinlikte katılımcıların arasında olmaktan memnun olduğunu dile getirdi. Başkan Turan, “Hem şehrimiz hem de ülkemiz için güzel sonuçlar doğuracak bir etkinlik olur. Bu maratonda yarışacak bütün

gençlerimizi ve takımlarımızı kutluyorum ve herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Güzel ve keyifli bir etkinlik olduğu kanaatindeyim”

Fikir maratonunun daha önce başka belediyeler tarafından da düzenlendiğini ve Fatih Belediyesi’nin de istikrarlı bir şekilde bu maratonu düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Ergün Turan, “Özellikle gençlerimiz açısından inovatif düşüncenin çıkarılmasına yarar sağlayan güzel ve keyifli bir etkinlik olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.

“Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşmak eskisinden daha kolay”

İlerleyen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmanın önceki dönemlere göre daha kolay ulaşıldığına dikkat çeken Başkan Turan, “Günümüz koşullarında gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşmak eskisinden aslında daha kolay. Yani sadece ham bilgi bir şey ifade etmiyor. Eskiden bilgiye ulaşmak zordu. Yani siz bir bilgiyi elde etmek istediğinizde ya da hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şey için elinizdeki telefonlara bakarak 5-10 saniyede bilgi sahibi oluyorsunuz” dedi.

“İstihdama katkı sağlayacağını düşünüyoruz”

Yarışmaya kardeşiyle birlikte katılan Berat Can Akarsu, “Kardeşimle birlikte bugün buraya geldim. Aklımızda güzel fikirde var. İstihdama katkı sağlayacağını düşünüyoruz gayet güzel bir şey bu. Bu süreçte katkı sağlayan Fatih Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çok güzel fikirlerimiz olduğunu düşünüyoruz”

Katılımcılardan Larissa Fındık ise, “Yarışmaya hazırız. Çok güzel fikirlerimiz olduğunu düşünüyoruz ve geliştirerek ülkemiz adına, şehrimiz adına güzel başarılara imza atabileceğimizi düşünüyoruz. Takımımıza inanıyoruz birinci olmak istiyoruz "dedi.