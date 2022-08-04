Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından bir açıklama yapan Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 tane soru noktası, virgülüne kadar aynı denilen söylemler asılsızdır” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından bir açıklama yapan Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 tane soru noktası, virgülüne kadar aynı denilen söylemler asılsızdır” dedi.

Yediiklim Yayıncılık, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki (KPSS) soruların sızdırıldığı iddialarıyla tartışmaların odağı oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Yediiklim Yayınevi yetkilileri, Ankara Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) bulunan merkez binaları önünde haklarındaki iddialara yanıt verdi. Yediiklim Eğitim Bilgisayar Limited Şirketinin sahibi Çelik, birebir aynı olduğu söylenen sorular ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu, diğer tüm yayınevleri ile aynı yöntemi kullanarak sorular hazırladıklarını belirterek, “Ülkemizin gündemini son 3 gündür meşgul eden KPSS soruları çalındı, sızdırıldı, alındı gibi durumlarla kamuoyu çokça meşgul olmuştur. Biz ÖSYM’nin yaptığı sınavlara konu, soru, yaprak test, Türkiye geneli deneme hazırlamaktayız. ÖSYM’nin 120 tane genel kültürden soracağı soruya hocalarımız, ÖSYM geçmiş yıllarda ne sormuş, hangi konulara ağırlık vermiş, önümüzdeki yıl hangi konuları sorabilir diyerek beyin jimnastiği yapıyoruz ve soruları hazırlıyoruz. Bu sorular geçmiş yıllardaki sorulardan esinlenerek hazırlanmaktadır" dedi.

“Bu sorular herhangi bir kişiye özel olarak hazırlanan sorular değildir”

"Gündemde bulunan sorular kimseye özel olarak hazırlanmış sorular değildir" diyen Çelik, “Bunlar Türkiye’nin her iline gönderilen ve herkese açık olan sorular. Dileyen istediği şekilde bu deneme sınavlarına girebilir. Herhangi bir kişiye özel olarak hazırlanan sorular değildir. Kitaplarımızı isteyen herkes bütün kitabevlerinden ve internet sitelerinden alabilir. Gizli saklı hiçbir şey yoktur. 2003 yılından beri bu firma bu işi yapmaktadır. Birçok diğer yayınevleri gibi bu işi yapmaktayız. Sosyal medyada dolaşan 20 tane noktası, virgülüne kadar aynı denilen söylemler asılsızdır” diye konuştu.

“Bir tane sorunun denk gelmesi gayet hayatın akışında olan bir durumdur”

Yediiklim Yayıncılık bünyesinde matematik öğretmeni olan Mehmet Bilge Yıldız ise, yüzlerce soru içerisinden birkaç tanesinin benzer olmasının hayatın akışına uygun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

”Biz soruları, ÖSYM’nin geçmiş yıllarda yaptığı sınavlara bakarak onlara paralel olarak hazırlamaktayız. Bu soruyu herkes açıp bakabilir. 2015 yılında ÖSYM’nin yaptığı sınav şu anda ÖSYM’nin sitesinde bulunuyor. LYS 3. Soru, bu soru. O sorunun çok benzeri sadece rakamları farklı olan bir sorudur, benim yazdığım soru. Özel bir soru tarzı değildir. İsteyen herkes bakabilir. Matematik bilen herkes bunu anlayacaktır. Biz bunun gibi yüzlerce hazırlıyoruz. Bir tanesinin denk gelmesi gayet hayatın akışında olan bir durumdur. Bu tarz sorular birçok yayınevinde mevcuttur. Başka bizim birebir sorumuz hiçbir sınavda yoktur."

“Mağdur olanın belirlenmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum”

Yayınevinde tarih öğretmenliği yapan ve tarih sorularını hazırlayan Ahmet Uğur Karakuza, Milli Eğitim Bakanlığının yayınlarından yararlandıklarını, soruları alarak revize ettiklerini belirterek, tüm soruların açık olduğunu, herkesin görebileceği ortamlarda bulunduğunu vurguladı. Karakuzu, ”Birincisi özellikle Twitter’da geçen yanlış ekran resimlerinden, 20 sorunun 20’si de Yediiklim Türkiye geneli deneme sınavından çıktı denilmektedir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bizim tarih sınavında benzer 2-3 sorumuz var. Bu sorular Yediiklim Youtube kanalında, Milli Eğitimin kaynaklarından yararlanılarak bütün öğrenciler yararlansın diye yayınladığım sorulardır. Yayınladığım videoda da şu cümleleri kullandım; ’ÖSYM, MEB’i sever. Bunlar, MEB kitaplarından esinlendiğim sorular.’ Ben bu videoyu mayıs ayında yayınladım. Öyle el altından kimseye vermedim. Yediiklim’e kayıt olmaya da gerek yok, Youtube’ya giren herkes bu videoyu izleyebilir. Bu bizim deneme sınavımızda değil. Benim kendi gönlümden kopan mini deneme serimdir. Zaten en çok oradan soru geliyor, çünkü kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Ahmet Karakuza 20 soruyu nasıl yakalar. Evet yakalarım ama 20 soruyu değil. Benim öyle bir yeteneğim yok. Biz MEB kitabındaki soruyu aldık, yüzde 20 revize ettik ve mayıs ayında Yediiklim Youtube kanalında herkese açık bir şekilde koyduk. Bu videoyu 11 bin kişi izlemiş. Kim izledi ben de bilmiyorum. Bu sorular sınavda çıktı diye benim ne gibi bir art niyetim olabilir. MEB kitabından esinlenip soru yazdım ve bu sorular da ÖSYM tarafından kullanıldı. Burada gerçekten mağdur olanın belirlenmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yayınladığımız soruların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır”

Yediiklim Yayınevi’nin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük yaşanan olaylarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

”Yargısal süreç ayrı, Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) yapacağı idari soruşturma ya da sayın Cumhurbaşkanı’na vereceği rapor ayrı, bunlar tamamen birbirinden bağımsız. Bir diğer husus KPSS’nin iptali ile ilgili. ÖSYM’nin yeni atanan başkanı iptal gerekçelerini söylerken, ’Sorularımızın ÖSYM’nin geçmişine ve geleneklerine yakışmayacak şekilde başka bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan sorulardan oluşması kabul edilemez’ gibi bir cümle kullandı. Yaşanan bu olaylar bizim daha önceden yayınladığımız soruların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.”