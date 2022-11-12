Bolu’da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçların üzerine devrilen tur midibüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçların üzerine devrilen tur midibüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun gözde turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı’ndan dönüş yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRL 853 plakalı tur midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçların üzerine devrildi. Ağaçlar sayesinde şarampole yuvarlanmaktan kurtulan midibüste bulunan yolculardan 8’i koltuklarından düşerek hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, midibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.