Bolu’da, eşsiz doğasıyla tatilcilerin vazgeçilmezi olan Yedigöller Milli Parkı’nda sonbahar mevsiminin renkleri görsel şölen sunuyor.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Sonbaharda sarının bütün tonlarını barındırmasıyla fotoğraf tutkunlarının gözdesi olan Yedigöller’de ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü görsel şölen oluşturdu.

Yedigöller’de sonbahar masalı başlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan fotoğraflar yoğun ilgi gördü. DKMP tarafından yapılan paylaşımda, “Yere düşen rengârenk yaprakların üzerinde çıtır çıtır yürüyüş yaparken, şanslıysanız ekmek sever sincabımızı da görebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.