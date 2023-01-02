Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, üst yapı imalatlarının tüm hızıyla devam ettiği Yedigöller’de incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, üst yapı imalatlarının tüm hızıyla devam ettiği Yedigöller’de incelemelerde bulundu.

Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikte kullanabilecek bir alanı şehrimize kazandırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda devam eden üstyapı imalatlarını yerinde inceledi.

255 bin metrekarelik alanda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkanı Işık, üstyapı imalatlarında önemli aşama kaydedildiğini ve binaların şekillenmeye başladığını ifade etti. Başkan Işık, böyle bir eseri şehrimize kazandıracak olmanın mutluluğunu ve haklı onurunu yaşadığını belirtti.

Yedigöller Rekreasyon Alanı’nda; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.