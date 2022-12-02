Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, üst yapı imalatlarının tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller’de incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, üst yapı imalatlarının tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller’de incelemelerde bulundu.

Şehri daha yaşanabilir hale getirmek için projelendirilen Yedigöller’de üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 33 günde 167 bin metrekarelik alanda altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, üst yapı imalatlarında da önemli aşama kaydetti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, şehrin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alan olarak projelendirilen alanın Kütahya’ya değer katacağını ifade etti.

Toplam 255 bin metrekarelik alanda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Işık, 2023 yılı içerisinde projeyi tamamlayıp şehre kazandırmak istediklerini belirtti.

Yedigöller proje alnında; eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.