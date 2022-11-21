Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller’de incelemelerde bulundu. Çalışmalarda 33 günde 167 bin metrekare alanın altyapısının tamamlandığını ifade eden Başkan Işık, “Ulusal ve uluslararası festivaller dahil Kütahya’daki her türlü sosyal, kültürel etkinlikte kullanabileceğimiz bir alana şehrimiz kavuşuyor” dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü Yedigöller’de incelemelerde bulundu. Çalışmalarda 33 günde 167 bin metrekare alanın altyapısının tamamlandığını ifade eden Başkan Işık, “Ulusal ve uluslararası festivaller dahil Kütahya’daki her türlü sosyal, kültürel etkinlikte kullanabileceğimiz bir alana şehrimiz kavuşuyor” dedi.

Kütahya’yı daha yaşanabilir hale getirmek ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel alan olarak projelendirilen Yedigöller’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 33 günün geride kaldığı çalışmalarda önemli aşama kaydedilen proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yedigöller proje sahamızdayız. Toplamda 350 bin metrekare, birinci etabında 255 bin metrekare alandan oluşan bu iki etaplı projemizin birinci etabının inşaat faaliyetlerine başlayalı 33 gün oldu. 33 gün içerisinde yaklaşık 167 bin metrekarelik toprak zemin altyapısıyla tamamlandı. Göletimizin temizlik işleri ve çevresinin taşlarla döşenmesi işlemleri devam ediyor. Şu anda üst yapı çalışmalarımız hızla kazasız ve belasız bugüne kadar geldi. Allah nasip ederse 2023 yılı içerisinde toplam 255 bin metrekareden oluşan bu alanı, şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Ulusal ve uluslararası festivaller dahil Kütahya’daki her türlü sosyal, kültürel etkinlikte kullanabileceğimiz bir alana şehrimiz kavuşuyor. Rabbim kazasız ve belasız tamamlamayı nasip etsin. Yüklenici firmamızın çalışanları başta olmak üzere, bu alanın bu şekle dönüştürülmesinde emeği geçen tüm belediyemiz personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Görmeyen hemşehrilerimizin bu alanı mutlaka gelip görmelerini özellikle istirham ediyorum. Burayı görmeden projenin ne anlama geldiğini size ne kadar anlatsak da anlatmamız zor. Bizim insanımız gördüğü anda birçok şeyi anlayacak ve Kütahya’nın dünya kentleri arasına bu tür projelerle girebileceği iddiamıza hak verecektir. Bir kez daha hayırlı olmasını ve kazasız, belasız bitirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yedigöller’de, eğlence alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, restoran, trafik eğitim pisti, kafeterya, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları, olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.