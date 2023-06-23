Bolu’da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Ağaçların arasına uçan otomobil içerisinde bulunan sürücü kazada yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bolu-Yedigöller yolu arasında Göynükçukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı yolunda seyreden Levent Dursun idaresindeki 34 BHL 119 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole uçan otomobil içerisinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücüye ambulansta ilk tedavisi yapıldı. İlk tedavisi yapılan Levent Dursun daha sonra ise şehirdeki hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.