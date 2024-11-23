Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı’nda hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın sağlandığı yol kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Bolu’da hafta sonu kar yağışının etkili olması bekleniyor. Uyarılar doğrultusunda şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı’nda etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımın sağlandığı yolun kapatılmasına karar verildi. Bolu Valiliği tarafından alınan karar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gerekli işaretlemeleri yaparak yolu kapattı. Doğa harikası Yedigöller’e ulaşım Mengen ilçesinden sağlanacağı belirtildi.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Bolu Yedigöller yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapalıdır. Ulaşım Mengen güzergahından sağlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.