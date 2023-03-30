SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pide soluk borusuna kaçan işitme engelli Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, pide yediği esnada lokmanın boğazına kaçması neticesinde fenalaştı. Fenalaşan adamı, pide salonundaki vatandaşlar Hendek Devlet Hastanesine götürdü. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yediği pidenin soluk borusuna kaçması neticesinde hayatını kaybeden Murat Yılmaz, yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.