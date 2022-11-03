Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çengelli köyü Sindelli Mahallesi’nde, evde mantardan yapılan yemeği yiyen Emine D. (68) bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, rahatsızlanan Emine D. (68) önce ilk müdahaleyi Alaplı Devlet Hastanesi’nde yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Emine D.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken Jandarma konu ile ilgili tahkikata başladı.