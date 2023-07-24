Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık uygulamalarının eseri olan Akabe Kadın Destek Merkezi, yediden yetmişe tüm kadınların meslek öğrendiği, sosyalleştiği ve kaliteli zaman geçirdiği mekan haline geldi.

On usta öğreticinin görev yaptığı Eyyübiye Belediyesi Akabe Kadın Destek Merkezi’nde verilen birinci ve ikinci kademe okuma yazma kursları, Kur’an-ı Kerim okuma ve temel dini bilgiler, biçki dikiş, el sanatları gibi kurslara devam ederek, hayatlarına olan olumlu katkıları gören kadınlar mahalledeki komşularını da buraya davet edince devasa bir dostluk ortamı oluştu.

Bugüne kadar yüzlerce kadına okuma yazma öğrendiği kurslara devam ederek ilkokul diploması alan kadınlardan, açık öğretim ortaokul ve liseye kayıt yaptıranlar bile oldu.

Biçki-dikiş, nakış ve el sanatları gibi kurslarda kendilerini geliştirerek işyeri sahibi olanlar, diğer kadınlara da ilham kaynağı olarak Akabe Kadın Destek Merkezi’ni daha vazgeçilmez hale getirdi.

Özellikle yaz aylarında çocuklarıyla birlikte merkeze gelen kadınlar, burada verilen kurslara katılarak kendilerini geliştirip, sosyalleşme imkanı bulurken, çocukları da aynı binadaki ana sınıfında hem eğleniyor hem de eğitim hayatına hazırlanıyorlar.