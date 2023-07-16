Şanlıurfa genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğine destek vermeye devam eden Eyyübiye Belediyesi Yenice Kadın Destek Merkezi’ndeki okuma yazma kurslarına, her yaşta kadınlar bile katılıyor.

Birinci ve ikinci kademe okuma yazma kurslarının yanı sıra biçki-dikiş, kuaförlük, el sanatları gibi kurslara katılmaktan da büyük mutluluk duyan Eyyübiyeli kadınlar, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve kendilerine bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyor. Eyyübiye Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi destekleriyle verilen kurslara katılan kadınlar, öğrenmenin yaşı yok dedirterek çağdaşlarına da çağrıda bulunuyorlar. Yenice Kadın Destek Merkezi’ndeki el sanatları, biçki-dikiş ve kuaförlük kurslar