Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ’Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsü kazandı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ’Kamu Yararına Çalışan Dernek’ statüsü kazandı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 27’inci maddesi gereği İçişleri Bakanlığı’nın 10.11.2022 tarih ve 2022 / 6376 sayılı kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

Alınan kararı kamuoyu ile paylaşan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, “İlk günün heyecanını taze tutmak üzere her dem yeniden doğan bir aşkla koyulduk bu yola. Hep heyecanlıydık, ilk nefesin can veren havasını hep soluduk, en çetin zamanlarda kalbimizde sürekli bir serinlik vardı. Yüreğimizdeki iman her daim azmimizi kamçıladı, ümitsizliği sürgün ettik göğsümüzden. Hilalin aydınlığı, başağın bereketiyle ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturunu kendimize ilke edindik. Mütevazı bir hevesle münbit Anadolu topraklarında başlayıp dünyanın dört bir yanına yayılan bu iyilik davası, hiçbir ayrım gözetmeden fakirlik ve yoksullukla mücadele eden her insana umut olmak, ülkemizde ve tüm yeryüzünü kapsayan gönül coğrafyamızda gönül köprüleri kurmak için çalışıyor. Bu kutlu çaba müstesna bir müjdeyle taçlandı. Yedi Başak ailemizin samimi ve gayretli çalışması resmî olarak da tescillendi. İlgili bakanlıkların oluru ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ’Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü’ almış olmanın haklı gururunu yaşıyor ve bu sevinci siz değerli dostlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi, omuzlarımızdaki yükün daha da arttığının farkındayız. İşin ciddiyetini kuşandığımız bu kutlu davada gönül dostlarımızın desteğiyle iyilik yolculuğuna devam edeceğiz. Başarmak sonuçtur, son uç değildir. Geleceğin İyilikle Geleceğine inanıyor ve her daim işimize yoğunlaşıyoruz. Bugüne kadar çalışmamıza katkı sunan, destek olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Allah bu kutlu yolda bizi bu necip millete mahcup etmesin” dedi.