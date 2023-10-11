Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 11’incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) başladı. Denize açılan minik yelkenciler yarışların ilk gününde kıyasıya mücadele etti.

Bodrumspor tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen 11’inci Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Bodrumspor Yelken Şubesi Tesislerinde yarışların ilk ayağı yapıldı. 7 ülkeden 400 sporcunun katıldığı yarışların ilk gününde minik sporcular, rüzgarın ve denizin tadını doyasıya çıkararak kıyasıya mücadele etti. Bodrum açıklarında kurulan parkurda sporcular, 4 grupta 3’er yarıştan toplam 12 yarış yapacak. Yarışlar 15 Ekim’de ödül töreniyle sona erecek.

Yarışların güzel geçtiğini söyleyen Bodrumspor Yelken Antrenörü Serdar Çiçek, “Yarışlar bugün başlıyor. 7 ülkeden 400 sporcu var. Yarışlar Pazar gününe kadar devam edecek. 5 günün sonunda hem bireysel, hem takım hem de ülke şampiyonu belli olacak. 3 kategoride yarışlar tamamlanacak. Kuzey ülkelerden gelen sporcular iklim uygun olduğu için burayı tercih ediyorlar. Geçen sene dünya şampiyonası burada yapıldığı için buranın rüzgarına ve doğa şartlarına hakimler” dedi.

Yarışlara katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Esma Türk, “Yelken benim için önemli, spor yapmayı seviyorum. Hedefim milli takıma girebilmek” diye konuştu.