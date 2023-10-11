Esenler Belediyesi “Yedi Güzel Adam” adıyla Türk edebiyatının önde gelen isimleri Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eser verdiği türlerde atölye çalışmaları ve eğitimlerin verileceği “Edebiyat Okulu”na bu yıl 2’nci kez ev sahipliği yapacak.

Esenler Belediyesi, yakın edebiyat tarihimizin unutulmaz isimlerinden olan “Yedi Güzel Adam” temalı Edebiyat Okulu’na 2’nci kez ev sahipliği yapacak. “Yedi Güzel Adam” olarak anılan Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç’un eserlerini geleceğe taşımayı ve edebiyata ilgisi olan her yaştan bireyi, Yedi Güzel Adam’ın izinde yetiştirmeyi hedefleyen okula 15-65 yaş arasındaki herkes başvurabilecek. Edebiyat Okulu’na başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak. Edebiyat Okulu‘nda 12 hafta boyunca 7 başlıkta eğitim verilecek. Edebiyat Okulu’na son başvuru tarihi ise 22 Ekim 2023.

Şair ve yazarlardan kapsamlı eğitim

Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu’nda Cahit Zarifoğlu Çocuk Edebiyatı Atölyesi yazar Suheyla Sancar, Rasim Özdenören Roman Atölyesi yazar Osman Koca, Nuri Pakdil Deneme Atölyesi şair-yazar Özcan Ünlü, Alaeddin Özdenören Şiir Atölyesi şair-yazar Şakir Kurtulmuş, Mehmet Akif İnan Portre Yazarlığı Atölyesi gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardım, Sezai Karakoç Eleştiri Atölyesi akademisyen-yazar Prof. Dr. Mehmet Güneş ve Erdem Bayazıt Öykü Atölyesi yazar Erhan Genç tarafından verilecek. Edebiyat Okulu’nda ayrıca alanında uzman akademisyen, şair ve yazarlar tarafından workshoplar ve geziler de yapılacak. Edebiyat Okulu’nda mülakatlar ise 28 Ekim 2023 tarihinde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.