Kahramanmaraş’ta bulunan ve Türk edebiyatı için önemli bir yere sahip olan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hasar gördü.

Kahramanmaraş’ta ’Şiirin ve Edebiyatın başkenti’ sözünü kanıtlayan, söz ustası yazarlar ve şairlerin eserlerinin sergilendiği, tarihe ve edebiyata tanıklık etmek isteyenlerin mutlaka gelip görmek istediği Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, depremde büyük hasar aldı. 1882 yılında inşa edilen ve inşasından sonra birçok eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında restore edilerek Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyordu.

Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Ali Kutlay ve Alaeddin Özdenören’in yetiştiği, şiir ve edebiyat çalışmalarının yer aldığı tarihi bina, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası ağır hasar aldı. Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat merkezi olan tarihi yapı, şiddetli depremler sonrasında çatısının bir bölümünde göçmeler meydana gelirken, duvarlarında ise çatlaklar oluştu.

“Yıkımdan dolayı tedbirler aldık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığında görevli Murat Karasu, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinde yaşanan hasarlar sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemleri alındığını vurgulayarak, “Edebiyatın önemli merkezlerinden bir tanesi Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, ’yedi güzel adam’ olarak tabir ettiğimiz şair ve yazarlarımız, aynı dönemde Maraş Lisesi iken, burada okuyup burada yetişmişler. Zaten isminden de söyleneceği üzere burası Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi. Burası depremde ciddi hasar aldı ve ne zaman yapılır nasıl yapılır bilemiyoruz. Biz sadece işimizin ve görevimizin başındayız. Yıkımdan dolayı tedbirler aldık, gelenleri bir şekilde gezdiriyoruz, bilgileri veriyoruz ama içeriye maalesef girdiremiyoruz” dedi.

“Yıkımdan dolayı çok üzgünüz”

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin birçok edebiyatçı ve şairin yollarının kesiştiği yer olduğunu dile getiren Karasu, “Binamız 1882 yılında Amerikalı misyonerler tarafından misyonerlik faaliyetleri yürütülmesi maksatlı yapılmış binadır. Devamında yine aynı şekilde misyonerlik faaliyetleri sonlandırıldıktan sonra eğitim hayatına devam ediyor. Buranın mülkiyeti dönemin misyonerlerinden 1936’lı yıllarda mülkiyeti satın alınıyor. Dönemin valisi tarafından eğitim hayatına devam etmesi için bir karar alınıyor ve 1945 yılında ilk Maraş Lisesi burada açılıyor. 1965 yılına kadar ortalama 20 yıl burası Maraş Lisesi olarak eğitim hayatına devam ediyor. Dünyanın her yerinden birçok misafirimiz burada ağırlandı. Çeşitli etkinlikler, programlar, konferanslar ve çeşitli akademik konferanslar burada düzenlendi. Yani burası cıvıl cıvıl bir yerdi. Günde 10 civarı gelin ve damat dış çekimlerini burada yaptırıyorlardı. Çok güzel bir ortamdı ama depremle birlikte şu an durmuş durumda. Bundan dolayı da çok üzgünüz, devlet büyüklerimiz inşallah burayı eski günlerine kavuşturur diye umuyorum” ifadelerini kullandı.