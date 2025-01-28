Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Yedi Eylül Mahallesi sakinlerinin, duyarsız kişiler tarafından kaldırıma bırakılan ve uzun süredir bölgede duran çöplere tepki göstermesinin ardından Efeler Belediyesi ekiplerince mahalledeki çöpler temizlendi.

Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi 1016 Sokak üzerinde duyarsız vatandaşlarca kaldırıma bırakılan ve bir süredir toplanmayan çöp ve soba külleri, mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti. Uzun süredir bölgede duran ve kötü kokuya sebep olan çöplerin alınması için Efeler Belediyesi’ne çağrı yapan mahalle sakinleri, vatandaşların da duyarlı olmasını isterken, yapılan çağrının ardından harekete geçen Efeler Belediyesi ekipleri, bölgedeki çöpleri temizledi.

Yedi Eylül Mahallesi Muhtarı Özlem Öz de, yapılan temizlik çalışmasının ardından yaptığı açıklamada, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibinin çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getirerek, “Başkanımız Anıl Yetişkin ve gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.