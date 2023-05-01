Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi kadınlar için düzenlediği ve başarılı bir şekilde tamamlanan “Yetenek Geliştirme ve Kalkındırma Programı” için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından 25 muhtaç kadına meslek edindirmek için 6 aylık eğitim ve üretim Yetenek Geliştirme ve Kalkındırma Programı düzenlendi. Programa katılan kadın kursiyerler, sürdürülebilir kalkınma maksadıyla belli durumlara göre seçildi. Kadınlara mesleki eğitim verme amacı güden projede kursiyerlerin dul, fakir ve ihtiyaç sahibi olmalarına dikkat edildi. Yedi Başak koordinasyonunda İl Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi ve Uluslararası Helping Hands Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi.

Birinci programın sonunda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan Yedi Başak Dernek Başkanı Mustafa Bulut, “Programda dikiş nakış, mefruşat ve çeyizlik eğitimi gibi dersler verilerek her aşamasını içeren detaylı bir eğitim sunmaya çalıştık. İhtiyaç sahibi kursiyerlerin bu alandaki becerilerini geliştirmesini hedefledik. Kursiyerlere, el emeği ürünlerin yapımı, ürünlerin üretimi için de eğitim verdik. Program boyunca da kursiyerler el emeği ürünler ortaya çıkardılar. Bugün burada programımızın ilk mezunlarını vermenin mutluluğu içindeyiz. Umarım buradan kazanılan deneyimler ile ailenize ve kendinize daha rahat bir gelecek sunarsınız” dedi.

Yapılan uygulama ile kursiyer kadınlar, program boyunca hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak hem kendi becerilerini geliştirdiler hem de birbirlerinden öğrendiler. Programda elde edilen ürünler ise satılarak elde edilen gelir, başka ihtiyaç sahiplerine yardım ve insani yardım çalışmaları için kullanıldı.

Programın sonunda, kursiyerlere başarı belgeleri verildi. Ayrıca, programda üstün başarı gösteren ilk 4 kişiye dikiş makinesi hediye edildi. Yedi Başak Derneği, yetenek geliştirme ve kalkındırma programının başarısıyla birlikte, programın devamının planlandığı açıklandı.