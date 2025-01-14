Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin Gazze’de sıcak yemek seferberliği devam ediyor. Gazze’de günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ikram ederek umut olmaya devam ediyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 7 Ekim’den bu yana katliamların devam ettiği ve 2.3 milyon insan açlık ve kıtlıkla mücadele ettiği Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze’de günlük 20 bin kişiye sıcak yemek sunarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Bu proje, Gazze halkının beslenme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra onlara umut ve dayanışma sağlıyor. Özellikle gıda yetersizliğinden dolayı hamile kadınların düşük tehlikesi yaşadığı, emziren annelerin yeterli beslenemediği için bebeklerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu zor günlerde bağışçılar, 100 TL ile bir tabak sıcak yemek sunarak projeye katkıda bulunabiliyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Gazze, yıllardır süregelen çatışmaların, zor şartlarının ve insani krizlerin etkisi altında olan, mazlum bir coğrafya. Bu bölgede yaşayan insanlar, sadece temel haklarından mahrum olmakla kalmıyor, aynı zamanda her geçen gün daha da ağırlaşan savaşın, göçün ve doğal zorlukların pençesinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Burada en çok çocuklar, kadınlar, engelliler ve kronik hastalar etkileniyor. İnsanlar sürekli bir yerden başak bir yere göç etmek zorunda kalıyorlar. Herkes uzun süre ayakta kalacak güce sahip değil. Bu insanların tek suçu Gazze’de olmak ve işgal edilmiş topraklarını savunmaktır. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Gazze’de ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için 2016 yılından günümüze aralıksız bir şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. 7 Ekim öncesi Gazze’de çalışan bir dernek olarak 20 bin kişiye sıcak yemek, haftalık 500 ton temiz içme suyu, haftalık 300 gıda kolisi, ekmek, un, sebze ve meyve paketi, kurban, bebeklere süt ve hijyen seti, nama, tüp, sünger, yatak, haftalık 200 battaniye, yastık, ayakkabı, çocuklara psikososyal destek, haftalık 10 aile ziyareti, çocuk şenliği, nakit dağıtımı gibi çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Bir insanlık görevi"

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, ‘’Gazze’deki kardeşlerimize sıcak yemek ulaştırabilmek için başlatılan bu seferberlik, bir insanlık görevi olarak görülmelidir. Destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yedi Başak Derneği, Gazze’deki insanların yaşam şartlarını iyileştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam ediyor ve bu süreçte tüm hayırseverlerden destek bekliyor. Gazze’ye destek olmak isteyen hayırseverler, yedibasak.org.tr adresinden online olarak bankalardan havale ve EFT yoluyla, 0553 886 77 77 numaralı çağrı merkezinden, 3157’ye ACİL yazarak 50 TL bağışta bulunarak, dernek merkezine gelerek veya temsilciliklere ulaşarak bağışta bulunabiliyor. Yedi Başak Derneği, yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.