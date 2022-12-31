Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Köşk ilçesinde şok yol uygulamasında “Çekle İlgili Karşılıksızdır, İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme ” suçundan aranan ve hakkında (7) ayrı dosyadan toplam 317 bin 620 TL cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada karşılıksız çek suçundan aranan hakkında 7 ayrı dosyadan araması bulunan şahıs yakalandı.

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