Adana’da narkotik polisleri tırın stepne lastiğinin içerisinde 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Tutuklanan tır sürücüsünün ifadesinde “Uyuşturucudan haberim yok” diyerek savunma yaptığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun şehir merkezi istikametine doğru şüphelendiği bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği araçta yaptığı aramada, yedek lastiğine tepki verdi.
Polisler yedek lastiğin içerisinden 44 pakette toplam 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Tır sürücüsü Abdulkerim A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde,” Uyuşturucudan haberim yok” şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.