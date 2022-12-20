Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mısır taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan ise haberinin olmadığını öne süren M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı mısır yüklü tır, uygulama noktasında durduruldu. Şoför M.B.’nin (35) indirildiği tırda, narkotik köpeği ‘Tinga’ ile arama yapıldı. Tinga, aracın arkasındaki yedek lastiğe tepki verdi. Ekiplerin kestiği lastiğin içine gizlenmiş 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Adana polisi bir kamyonun yedek lastiğinde 17 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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