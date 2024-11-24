Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), aşırı kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintilerini gidermek ve muhtemel elektrik kesintilerini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, arızalara olabilecek en hızlı şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaması için tüm olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmaları aralıksız yürütüyor. Elektrik dağıtımının aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalar sürüyor.

320 araç ve 850 personel ile sahada

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan buz yükünden kaynaklı iletken kopmaları ve direk yıkılmaları meydana geliyor. Devam eden kar yağışı ve buna bağlı ağaç devrilmelerinin kapattığı yollar ise ulaşımı zorlaştırıyor. Tüm ulaşım zorlukları ve zorlu hava şartlarına rağmen YEDAŞ, 320 araç ve 850 personel ile kesintiden etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler karla kaplı bölgelerde zorlu doğa şartlarında güçlükle ilerleyerek arızaları gidermeye çalışıyor.

“Arızlara olabilecek en hızlı şekilde müdahale sağlıyoruz”

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yaptığı açıklamada saha ekiplerinin tam kadro sahada olduğunu belirterek, “Hizmet bölgemizde yoğun kar yağışı ve fırtınaya bağlı olarak meydana gelen elektrik kesintilerini gidermek için operasyon ve saha ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Genel Müdürlükte oluşturduğumuz kriz masası sayesinde saha ekiplerinin çalışma alanlarının planını yaparak, ekiplerin hareket kabiliyetlerini artırıyor, arızalara olabilecek en hızlı şekilde müdahale sağlıyoruz. Bu kapsamda ilk etapta kar yağışı ve fırtınadan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamlayıp, hemen sonrasında onarım çalışmalarını başlattık. Sahadaki tüm personellerimiz, kaliteli ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla enerji akışını tekrar sağlamak adına büyük bir özveri gösteriyor. Güvenliği ön planda tuttuğumuz çalışmalar esnasında vatandaşlarımızdan sabır ve anlayış beklemekteyiz” dedi.