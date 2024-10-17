Çayırova Belediyesi ve Yeşilay’ın arasında gerçekleştirilen protokolle Çayırova’da hizmete giren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele kapsamında birçok vatandaşa umut ışığı oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar birçok ilki ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, Yeşilay’la yaptığı protokol kapsamında, Çayırova’ya Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) açılmasına öncülük etmişti. 1 Ocak 2021 tarihinde Kocaeli’nde ilçe bazında ilk kez Çayırova’da açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla kurdelesini kestiği YEDAM Çayırova, o günden bu yana bağımlılıkla mücadele doğrultusunda birçok vatandaşa ve ailesine yardım ediyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden 12 yaş üzerindeki kişilere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlayan YEDAM Çayırova, önemli bir hizmeti hayata geçiriyor. Açıldığı günden bu yana 800’ün üzerinde başvuru yapılan YEDAM’da, 4 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK

YEDAM Çayırova’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Psikolog Kübra Yaşar şunları dile getirdi; “YEDAM Çayırova, Kocaeli’ndeki ilk merkezdir. Bunun yanı sıra İzmit’te de bir merkezimiz daha bulunmaktadır. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan bir ekip; Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden 12 yaş üzerindeki kişilere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlıyor.

BOZULAN YAŞAM DÜZENİ ONARILIYOR

Bununla birlikte kişilerin yeniden hayata kazandırılması ve bozulan yaşam düzeninin onarılmasına katkı sunuluyor. Sosyal beceri kazanımını amaçlayan atölye çalışmaları ve Yeni Yaşam Etkinlikleri yapılan YEDAM’da aynı zamanda aile ve gençlere grup terapileri hizmeti de veriliyor. Merkezlerde yalnızca ayaktan tedavi hizmeti veriliyor ancak yatarak tedavi hizmeti sunulmuyor.

4 BİNİN ÜZERİNDE GÖRÜŞME

YEDAM Çayırova, Özgürlük Mahallesi 219. Sokak No:13 Soma Şehitleri Parkı içerisinde hizmet vermektedir. Bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlar, yakınları veya bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyenler 115 numaralı hat üzerinden danışmanlık hizmetine ulaşabilirler. YEDAM Çayırova, 1 Ocak 2021 tarihinde hizmet vermeye başladı. Açıldığı tarihten bu yana merkezimize 800’ün üzerinde başvuru yapılmıştır. Bu zamana kadar 4 binin üzerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda danışanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.”