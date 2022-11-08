Ardahan’da yaklaşık bir yıl önce kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerine devam ediyor.

Ardahan’da yaklaşık bir yıl önce kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerine devam ediyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ardahan Şubesi tarafından hayata geçirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bağımlı ve aile bireylerine ücretsiz danışmanlık hizmetini sunmayı sürdürüyor.

Ardahan’da kent merkezinde bulunan ve yaklaşık bir yıldır hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), faaliyetlerine devam ediyor. Sadece Ardahan’a değil ilçelerdeki bağımlı ve bağımlı yakınlarına ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor olan YEDAM, kadrosunda bulundurduğu psikolog, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları aracılığıyla danışanlarla iletişim kuruyor. Psikolojik destek, sosyal destek, grup terapileri, aile grup terapileri ve atölye çalışmalarıyla Yeşilay’ın bağımlılıkla savaştaki en önemli güçlerinden birisi olan YEDAM, bağımlı ve ailelerinin de gizliliğini de ön planda tutuyor.

Ardahan’a merkezin açılması noktasında büyük çaba sarf eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ardahan Şube Tolgay Gökdemir YEDAM’ın bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir role sahip olduğunu düşündüğünü belirterek: ’’Ardahan YEDAM´da bağımlılık konusunda ayakta danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize danışmak için gelen tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda sorun yaşayan kişiler, tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı oluyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek veriyoruz. Bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiği konusunda ailelerini bilgilendiriyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, bize başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler’’ dedi.