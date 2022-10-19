Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, "2022 Yılı Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (2022-YDS/2) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü 23 Ekim 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bursa Valiliği, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüğünü duyurdu.

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