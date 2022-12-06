Edremit ilçesinde boş kalan yazlık evleri belirleyen hırsızlar durumu fırsat bilerek hırsızlığa başladı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen harekete geçerek hırsızların peşine düştü. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayda kullanılan araçla, hırsızlık şüphelilerini çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kentte suçlulara geçit vermeyen JASAT, böylelikle 5 faili meçhul olayı daha aydınlatarak çözüme kavuşturmuş oldu.

Van’ın Edremit ilçesinde yazlık villadan hırsızlık yapan şahıslar, jandarma tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

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